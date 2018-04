Daniel Craig, din nou tata, dupa 25 de ani

Într-un interviu pentru publicaţia The New York Times, actriţa a spus că sarcina este destul de înaintată şi că nu cunoaşte sexul copilului.Actorii Rachel Weisz şi Daniel Craig, în vârstă de 50 de ani, s-au căsătorit în 2011, la New York.Actriţa mai are un fiu, Henry, în vârstă de 11 ani, din relaţia cu regizorul Darren Aronofsky, iar Craig mai are o fiică în vârstă de 25 de ani, Ella, cu fosta lui soţie, actriţa scoţiană Fiona Loudon, de care a divorţat în 1994.