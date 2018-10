Daniela Crudu, diagnostic crunt din partea medicilor

Daniela Crudu a primit un diagnostic crunt din partea medicilor după o serie de simptome care au alertat-o în ultima perioadă.„Am fost, mi-am făcut niște analize și mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice. Am tratament, regim. Întâmplător am descoperit. M-am simțit foarte rău și am zis să mă duc să-mi fac analize. A zis că și la ovare am probleme. Eu n-am dastea cu doctorul, nu-mi place să merg, mă tratez acasă”, a spus Daniela Crudu , citată de cancan.ro.