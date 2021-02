Daniela Gyorfi a fost infectata cu COVID-19: "M-a durut carnea pe mine"

“Undeva prin noiembrie am fost bolnavă. A fost ca un fel de răceală. De data aceasta, m-a durut carnea pe mine. Am făcut temperatură două zile, frisoane. Mi-am dat seama că am Covid dimineața, când nu am mai simțit mirosul de cafea. M-a durut capul îngrozitor, carnea de pe mine. Nu am făcut testul, eram convinsă că am.Am luat tratament special pentru Covid. Nu am avut tuse sau probleme de respirație. Am avut o formă relativ ușoară. Nu a fost o formă foarte gravă. Nu am avut nevoie de spitalizare. Am stat apoi două săptămâni acasă. Nu am intrat în panică pentru că am putut să respir. M-am refăcut un pic mai greu” , a declarat Daniela Gyorfi.Cântăreața a spus că fiica ei nu a fost infectată şi nici soțul ei nu a contractat virusul COVID-19. ”Eu dorm cu fiica mea, Maria, în pat, dar ea nu a luat. George nu a avut nici el. George și-a făcut testul acum, recent, când și-a făcut implant de păr, dar a ieșit negativ. George a luat și el tratament odată cu mine. Acum suntem ok. Până în vară eu nici nu am crezut în acest Covid. Până nu ai, nu crezi. Eu sunt de acord cu vaccinul”, a concluzionat artista la Antena 1.