Daniela Gyorfi, super sexy la 49 de ani. Cate operatii estetice si-a facut si cum se mentine in forma

Sauna la temperaturi greu de imaginat, sport, o dieta sanatoasa. Si mai putin bisturiu. Acesta este secretul Danielei Gyorfi. Aceasta spune ca nu si-a facut atatea speculatii estetice cate s-au speculat, dar a avut cateva interventii care au ajutat-o sa isi ridice pielea fetei, astfel incat sa arate mai tanara. "Pielea mea a cam îmbătrânit de la solar, de la vârstă.... Am 49 de ani nu mi-am ascuns niciodată vârsta. Un minut la -180 de grade, este vorba de criosauna, e super tare. E chiar ok, la -180 de grade am crezut că mor. Este indicat să se facă în fiecare zi. Avem ca artişti o meserie care îşi spune cuvântul. Dar, pot să arăt bine, să mă simt bine, dacă ai 50 nu poţi să arăţi ca la 20, dar trebuie să ai grijă de tine, de cum arăţi. Am făcut o greşeală, am avut o operaţie la nas şi mi-am injectat grăsime sub ochi, dar eu nu mi-am făcut atâtea operaţii pe câte se spune", a declarat Daniela Gyorfi la Antena Stars.