De ce a divortat Anca Turcasiu! Ce facea sotul sau in ultima perioada

Potrivit unor declaratii facute de un apropiat al cuplului, Anca Turcasiu nu a vrut sa divorteze, insa sotul sau se indepartase de ea foarte mult in ultimul timp si il banuia de infidelitate. “Anca a suferit mult pentru ca nu a putut niciodata sa accepte divortul. Nici acum si nici in trecut. Ea a fost mereu cea impaciuitorare, cea care a inchis ochii si s-a prefacut ca nu vede. insa, totul are o limita. Anul acesta a fost unul extrem de dura pentru ambii soti, izolarea i-a indepartat si mai mult. Desigur, au incercat sa pastreze aparentele, sperand ca mai poate fi salvat ceva. Domnul doctor s-a instrainat de sotie mult, a inceput sa petreaca din ce in ce mai putin timp acasa.