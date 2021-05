De ce a divortat Rona Hartner de sotul sau. Marturisirile artistei

Cei doi s-au separat de o luna si jumatate, insa artista a preferat sa tina totul secret. Rona a marturisit ca pandemia i-a afectat relatia de cuplu."Păi, divorțăm! Nu glumesc, da! Divorțăm! Ne-a pus și nouă capac coronavirusul. Ideea e următoarea, nu o să dau nicio declarație despre Herve și despre ce s-a întâmplat. Deci n-o să afle nimeni niciodată nimic. Singura chestia e că dacă asta e singura soluție, asta e, e singura soluție și atât. Ne-am separat deja. De o lună jumate suntem separați. Am păstrat casa, era pe numele meu și atât, gata, nu mai dau altă declarație, a spus Rona Hartner la Pro TV.Rona Hartner a marturisit ca a petrecut Pastele singura, iar acest lucru a afectat-o enorm, mai ales ca ea este o persoana foarte credincioasa."De Paște nu am fost împreună. A fost un Post mai dificil și cred că misiunea pe care o aveam împreună avea nevoie de noi să fim un pic mai puternici și poate că nu am fost, așa că eu continui această misiune, pentru că eu consider că Dumnezeu mă iubește foarte tare, dar asta e situația. Drumurile noastre s-au despărțit", a continuat ea.