De ce a plecat Lora de la Pro TV. Artista a spus, in sfarsit, adevarul

In momentul in care a facut anuntul plecarii, Lora nu a dat foarte multe detalii despre motivul care a determinat-o sa ia aceasta decizie, insa intrebata recent de un fan de ce a parasit emisiunea, artista a venit cu noi explicatii.”Am spus ceea ce era de spus. Eu sunt performer activ și nu pot renunța la mine și la ce sunt construită să fac ca să fiu prezentatoare de matinal luni-vineri. Abia am reușit să fac față prima dată. Acum au fost restricții și am avut timp, altfel nu mai acceptam… și tot a fost greu, pentru că am un business de crescut”, a mărturisit Lora.”Este greu să faci tot ce fac eu = o emisiune și să nu ai cum să pleci din oraș să te încarci mai mult de o noapte. 5 luni au fost suficiente. Îmi pare rău dacă cineva e dezamăgit de răspunsul meu, dar acesta e principalul motiv și consider că este întemeiat”, a mai spus artista.