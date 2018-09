De ce a refuzat Gigi Becali sa il naseasca pe Cristian Borcea. Adevaratul motiv!

Gigi Becali l-a cununat pe Cristi Borcea in anul 2011 cu Alina Vidican. Casatoria celor doi nu a durat insa foarte multi ani, iar in 2016 au divortat cu mare scandal, deoarece Cristi Borcea a inselat-o pe Alina cu Valentina Pelinel.Gigi Becali a explicat de ce a refuzat să-l mai nășească pe Cristi Borcea: "M-a sunat, mi-a cerut binecuvântarea! I-am spus că nu am treabă eu cu asta. Eu l-am cununat o dată, eu a doua oară nu mă mai bag! Noi nu ne jucam cu din astea! Astea sunt Sfintele Taine! Sunt lucruri cu care nu poți să faci așa cum vrei tu! Eu stau departe de asta și nu ma refer la el acum, ci în general vorbind".Acum insa, Cristi Borcea spune ca si-a gasit in sfarsit fericirea alaturi de Valentina, despre care spune ca este femeia vietii sale. Cei doi au impreuna un baietel, iar acum Valentina este insarcinata pentru a doua oara. Ea urmeaza sa aduca pe lume doua fetite.