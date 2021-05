De ce a saracit Dan Bittman. Adevarul despre averea artistului

Mai mult, in urma cu cateva luni, solistul trupei Holograf a dezvaluit ca s-a despartit de partenera sa Liliana Stefan, femeia care i-a daruit trei copii. A plecat de acasa si acum locuieste intr-un apartament care i-a apartinut cu ani in urma si a reusit sa ajunga la o intelegere cu noul proprietar astfel incat sa nu plateasca chirie. A lasat toata averea sa fostei partenere si copiilor.„I-am lăsat tot Lilianei și am plecat. Sunt foarte sărac acum”, declara in urma cu cateva luni Dan Bittman.„Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic. Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost. Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile. Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat. Acum stau într-un apartament care a fost al meu cândva, dar în care am reușit să negociez să nu plătesc vreo 20 de ani chiria”, a declarat Dan Bittman,la Kanal D.Se pare insa ca adevarul este altul, dupa cum au dezvaluit prieteni apropiati ai solistului. Cantareul ar fi ramas, de fapt, fara bani dupa ce a investit o suma uriasa, aproximativ 800.000 de euro, în parcul său de agrement, situat la 49 de kilometri de București, pe malul lacului Sulimanu.„Dan a rămas fără bani după ce a investit în acest proiect vreo 800.000 de euro și acum așteaptă să se redeschidă pentru a începe în sfârșit să încerce să își recupereze o parte din investiții”, au declarat surse apropiate artistului, citate de Cancan.