De ce ar fi divortat Alexandru Ciucu si Alina Sorescu. Detalii bomba ies la iveala

Anul trecut, creatorul de moda chiar a fost surprins in compania acesteia, insa la acel moment Alina Sorescu a declarat ca nu vrea sa fie implicata in scandaluri si nu a dorit sa dea nicio declaratie.„Nu vreau să comentez, pentru că nu este despre mine. Nu am ce să declar! Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine”, spunea Alina Sorescu la acel moment.Abia zilele trecute, Alina Sorescu a confirmat divortul de Alexandru Ciucu.„La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanță a procesului.Voi face tot posibilul să îmi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios, ca și până acum. Le mulțumesc părinților mei care sunt alături de mine și tuturor celor care în aceste zile mi-au trimis mesaje de încurajare.”, a scris cântăreața pe Facebook, în urmă cu câteva zile.