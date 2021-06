De ce au divortat Andreea Balan si George Burcea. Nasa celor doi primele declaratii

Nasa celor doi, Monica Davidescu, sotia lui Aurelian Temisan, a facut primele declaratii despre despatirea celor doi, la mai bine de un an de la separare.Monica Davidescu a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei, Aurelian Temișan, au încercat să aplaneze conflictul și au sperat la o împăcare între Andreea și George.„Când am înţeles că finii noştri au apucat pe o anumită pantă am încercat, cum am ştiut noi mai bine, eu şi Aurelian, să aplanăm conflictele. Din păcate, nu a fost posibil, fiindcă au ţinut la convingerile lor, iar rezultatul e cel cunoscut şi azi, o separare a celor doi.Nu poţi decât să regreţi și să te întrebi dacă nu cumva ai fi putut face mai mult decât ai făcut!, a spus actrița pentru impact.ro.