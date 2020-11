De ce au divortat de fapt Pepe si Raluca Pastrama? Adevarul a iesit la iveala

Tensiuni intre cei doi ar fi existat insa de mai multa vreme. Potrivit cancan.ro, in urma cu aproximativ doi ani, in familia artistului ar fi avut loc un conflict, in care s-ar fi implicat si mama lui Pepe, care a fi pus momentul tensionant pe seama Ralucai. Din acel moment, relatia celor doua femei s-ar fi racit. De asemenea, ar fi aparut si problemele intre Raluca si Pepe.Pepe i-ar fi fost infidel Ralucai, intr-un moment de slabiciune cu o renumită și sexoasă patroneasă. Episod peste care Raluca n-ar fi putut trece. De atunci, tensiunile din cuplu ar fi escaladat spre iminentul divorț. Mai mult decât atât, se pare că un cuvânt greu de spus în despărțirea celor doi ar fi avut și familia artistului.