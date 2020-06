De ce boala sufera Elena Ionescu, castigatoarea Survivor

Castigatoarea Survivor a tinut sa precizeze ca si acasa obisnuieste sa faca sport si nici chiar in perioada sarcinii nu s-a ingrasat. A clarificat faptul ca nu alimentatia a fost problema, ci dereglarile care i-au dat peste cap organismul.”Am vazut ca foarte multi v-ati mirat ca m-am ingrasat la Survivor. Ei, bine, sa stiti ca nu e din pricina mancarii. Este vorba de o problema hormonala care se intampla, am inteles eu, frecvent, celor care merg in astfel de competitii, chiar si la Survivor. Este o dereglare pe care nu pot s-o gestionezi… Atunci cand corpul nu mai mananca foarte mult timp si castiga niste recompense ca cele pe care le castigam noi, evident ca exisatu niste socuri pe care noi le dadeam organismului.Tot din aceasta problema nu am mai avut ”perioada” (menstruatie n.r.). ”Perioada” mea nu a mai venit de 4 luni de zile. E foarte greu sa spun din pricina caror motive, dar probabil ca toate acestea s-au cumulat, s-au adunat si s-a ajuns la aceasta problema pe care astazi o am. Nu stiu daca stiti, eu sunt foarte activa si fac sport pentru mine, in primul rand, pentru sanatate. Inclusiv cand eram insarcinata cu beblusul meu faceam foarte mult sport si eram la aceleasi kilograme pe care le am acum”, a spus Elena Ionescu pe vlogul sau.