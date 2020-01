De ce boala suferea Cristina Topescu

Ajunsi la locuinta prezentatoarei TV in varsta de 59 de ani, anchetatorii au gasit-o pe aceasta moarta, in pat, in pijama. Trei dintre cateii vedetei au fost si ei gasiti morti. Doctorita Monica Pop a marturisit ca realizatoarea TV avea probleme de sanatate si ca ar fi suferit de depresie, dupa moartea tatalui sau.

Andreea Marin arata senzational in costum de baie! Vedeta s-a fotografiat in cele mai ince...

Vrei o viata mai buna in 2020? Iata care sunt tendintele pentru acest an

Articole recomandate

Sonia Trifan spune NU cancerului de piele Sonia Trifan, cunoscuta creatoare de moda, a trecut de curand printr-o incercare grea, avand risc ridicat de cancer de piele! Impatimita a solarului, cu mii de ore adunate la plaja, fara protectie in bataia soarelui si la saloanele de bronzare artificiala, cocheta vedeta s-a trezit cu un număr

Adevarata cauza a mortii Cristinei Topescu. Legistii au dezvaluit Cristina Topescu a fost gasita moarta in vila pe care o detinea in Otopeni. Prezentatoarea TV a murit in urma cu aproape doua saptamani, trupul sau fiind gasit abia duminica trecuta. Medicii legisti spun ca realizatoarea TV a suferit cel mai probabil un infarct in timpul somnului. Ea a fost

Paula Hriscu lanseaza primul album printr-un concert alaturi de artisti consacrati Talentul imens al artistei se materializeaza acum in albumul "Nu-i bai ca-s micuta", album ce va fi lansat pe 7 februarie la Casa de Cultura a Studentilor Dumitru Farcas din Cluj-Napoca (ora 18:00), in cadrul unui spectacol folcloric inedit, organizat de HPA Music, un concert senzational

Cristina Topescu va fi incinerata Cristina Topescu s-a stins din viata in urma cu aproape trei saptamani. Prezentatoarea TV a fost gasita fara suflare in vila pe care o detinea in Bucuresti. Din cauza starii avansate de putrefactie, medicii legisti nu au putut stabili cauza exacta a mortii. Realizatoarea TV va fi incinerata