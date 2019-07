De ce nu arata Cabral chipul fetitei sale

Intr-o declaratie savuroasa, in stilu-i caracteristic, Cabral a explicat si motivele pentru care isi doreste discretie maxima in privinta fiicei sale."Ieri ne intreba o tanti pe Insta daca e mutanta, ca de-aia nu-i aratam si ei copila, pentru ca ne e rusine cu ea. Alta cucoana, desteapta tare si ea, intreba cu un zambet insinuant dar tamp daca asteptam sa ne imbogateasca vreo revista care sa-si doreasca sa publice poza cu asta mica. O alta ne spunea intepata ca pana si Printul a pus copilul pe net, dar noi ne credem superiori pana si Printului, huo!Sigur, fiecare are dreptul sa aiba orice asteptari atunci cand da "follow" unuia dintre conturile noastre.Se poate astepta sa vada copilul in imagine 360 de grade cu macro, carpele din sifonier, se poate astepta sa vada lista cu optionalele masinilor pe care le avem sau poze cu exorbitante note de plata de prin carciumi.La naiba, unii mai nebuni ar putea astepta sa vada si black on blondes! Desigur, faptul ca alegem sa respectam mai multe limite i-ar putea frustra pe unii care si-ar dori – nu ma intreba de ce – sa traiasca cu noi in casa.", scrie Cabral pe blogul sau.„Nu suntem si nici nu vom fi vreodata miezul saubizului. Dar sa crezi ca n-au incercat sa o puna pe coperta pe Nami e ori naivitate, ori nestiinta.Nu ne-a interesat si nici nu ne intereseaza sa luam euro, lei, marci ori leva pentru a expune copilul. Daca voiam, o faceam deja.Daca tot ai deschis discutia asta… eu nu consider ca Printul, oricare ar fi el, este superior altui om doar pentru faptul ca are nus ce nume de familie. Ca s-a nascut in familia aia nu e vreun merit.Insasi istoria coroanei este una plina de sange, crime, abuzuri si incorectitudine… asa ca daca tu ti-l vezi superior, e treaba ta. Eu il vad egal oricarui om de pe planeta asta", a punctat Cabral."Ca sa nu ne mai lungim… nu tine nimeni copila la secret. Dar nici maimutica de la circ nu facem din ea, ca nu credem ca e bine."Namiko a fost botezata de nasii Irina si Razvan Fodor, care formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul romanesc. Micuta a fost crestinata in urma cu trei zile, iar parintii si nasii sai au imbracat straie populare. Dupa ce s-a incheiat slujba de la biserica, s-a dat o petrecere pe cinste acasa la Cabral Ibacka.