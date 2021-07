De ce nu este dus Benone Sinulescu la spital, desi este in stare grava. Cine a luat aceasta decizie

Benone Sinulescu se află într-o stare deosebit de gravă la un spital. Artistul se zbate între viață și moarte, după ce în urmă cu câteva zile a fost găsit căzut în casă."Benone nu mai este lucid, situația lui este critică, soția lui ia toate deciziile, nu vrea să-l aducă la București, la Urgență. Nu beneficiază de medici buni”, au declarat sursele Impact.ro, care au folosit cuvinte și mai dure. Pe scurt, cuvintele folosite de persoanele cu care reporterii noștri au vorbit au fost ”Îl lasă să moară acolo”.Ionut Pavel, fostul impresar al lui Benone Sinulescu, cu care acesta a lucrat in ultimii sapte ani, a transmis un mesaj in presa prin care cere ajutor pentru salvarea artistului. El a atras atenția că Nea Beni se ală într-o clinică de îngrijiri paleative unde nu are parte de ajutorul de care ar avea nevoie.”Împreună cu mai mulți prieteni ai artistului, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că în clipa aceasta Benone Sinulescu se află într-o stare foarte gravă, și se stinge fără un ajutor de specialitate într-o clinică de îngrijiri paleative din localitatea Vladimirescu, de lângă Arad”, a transmis fostul impresar al lui Benone Sinulescu.Aceeași persoană a explicat că starea de sănătate a cântărețului a început să degenereze în urmă cu un an.”Când în sfârșit, aflat într-o stare gravă, a fost dus la unul dintre cei mai buni medici de specialitate din Timișoara, acesta a tras un semnal de alarmă și a spus că Benone Sinulescu trebuia operat urgent din cauza înfundării arterei carotide și care totodată a cerut schimbarea medicației pe care artistul o primea în acel moment.După schimbarea medicației, starea lui Nea Beni părea că se poate îmbunătății dar nu a fost decât o mică perioadă de tranziție. Deși tensiunea îi crescuse foarte mult (valori ale tensiunii și de 20 cu 10), persoanele din jurul său nu au crezut că se poate întâmpla ceva mai rău, dar s-au înșelat. Nea Beni a fost găsit joi inconștient, căzut în casă”, a mai transmis fostul impresar al artistului.