De ce nu s-a casatorit niciodata Dan Bittman

„E luna iubirii, nu? Sunt foarte ocupat. Nu m-am căsătorit niciodată, pentru că nu m-a vrut nimeni. Cine să vrea aşa ceva? Nici n-a fost nevoie să le întreb. Toate m-au stors de energie, până la ultima picătură. Căsnicia e o instituţie, să fim serioşi. Trebuie să stai, e cu declaraţii, te complici”, a spus Dan Bittman. Artistul a mai spus că regretă multe din relaţiile care s-au încheiat: „Există mai multe relații pe care le regret. Regret că s-au încheiat. Nu pot să dau nume. Viața merge înainte, nu avem încotro, trebuie să o ducem până la capăt”, a declarat Dan Bittman la Antena Stars Dan Bittman a dezvăluit că o femeie pe care voia să o ia de nevastă a aruncat inelul de logodnă primit de la el. „Doamna căreia i-am oferit inelul cred că l-a și pierdut, l-a aruncat. Și atunci era o poveste foarte amplă între noi, pasională și când am aflat… Am pierdut șirul inelelor oferite. Îmi place să fac cadouri, chiar dacă nu au neapărat legătură cu o relație, cu dragostea. Toate mi-au găsit defectele, pentru că nici eu nu am făcut vreun efort să se ascund”, a spus Dan Bittman.