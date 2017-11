De ce Oana Zavoranu a facut praf toate vedetele din showbiz. Iata prin ce moment umilitor a trecut

Vedeta a scris un mesaj dur pe pagina sa de Facebook in care critica foarte dur vedetele care primesc pe gratis haine sau produse, apoi le fac reclama pe paginile lor de Facebook.Momentul care a declasat furia Oanei a fost insa atunci cand a mers la un salon, unde a platit un abonament, insa intr-o zi a fost pusa sa astepte deoarece angajatele erau ocupate cu Loredana Chivu, fosta asistenta TV, care era imaginea salonului.Vedeta s-a simtit umilita si a reactionat dur. Ea a vorbit foarte acid despre Adelina Pestritu, Loredana Chivu, Andreea Marin, Pepe, Adrian Mutu si multi altii."Eu şi când eram săracă, stăteam în aceeaşio casă şi conduceam maşina mea, nu luam haine de împrumut. E ca şi cum vin acum şi povestesc câte mii de euro am dat pe salopeta asta şi la finalul emisiunii vezi că mă dezbracă unul ca să i-o dau înapoi şi eu plec acasă în trening. Nu vreau să fiu înţeleasă greşit. Una este să fii imaginea unui parfum sau a unei firme de ceasuri şi bijuterii pentru care închei un contract şi alta e să faci reclamă unei ape micelare de 15 lei pe Facebook şi după aia să mai şi spui că te-ai umplut de bube. Eu m-am săturat de tot ce se întâmplă în showbiz şi de aşa-zisele vedete, mari fashioniste, formatoare de opinie. Supărarea mea a pornit de la faptul că m-am dus la un salon unde se fac diverse tratamente corporale şi am rămas uimită. Am plătit 6.500 de lei pentru servicii şi domnişoara de acolo mi-a spus să nu mă supăr că vine Loredana Chivu şi trebuie să se ocupe de ea mai întâi. Că ea pune poze pe Instagram. M-am inflamat, normal, adică eu client cu bani sunt pusă să aştept şi mocangioaica e luată şi tratată prima. Eu mă spăl pe cap şi mă coafez pe bani şi pantofii sunt ai mei, spre deosebire de ele", a punctat bruneta.