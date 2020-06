De ce s-au despartit Lidia Buble si Razvan Simion! Adevaratul motiv

Surse apropiate matinalului de la Antena 1 sustin ca acesta sufera enorm dupa despartirea de Lidia si au dezvaluit motivul care a dus la separarea celor doi, potrivit„De jumătate de an au început reproșurile. Cele mai multe din partea Lidiei, fără un motiv foarte clar. Pur și simplu dorea mai mult. Înainte de pandemie, ei au luat o pauză, pentru ca fiecare să se gândească ce își dorește. Ea s-a întors mai apoi în casa lui și a încercat să facă lucrurile să meargă, însă pur și simplu și-a dat seama că iubirea pentru Răzvan s-a terminat.A devenit prietenie. Bineînțeles că amândoi suferă, însă el este de-a dreptul terminat, a slăbit, nu prea doarme, nu mănâncă. Răzvan încă o iubește foarte mult. Este un mare păcat, pentru că ea a rămas alături de el în ciuda faptului că a fost julită pentru divorțul lui Răzvan.Iar acum, când apele chiar s-au liniștit, ea nu îl mai iubește. Nu mai există șanse de împăcare. Dacă mai existau, el nu ar fi anunțat niciodată despărțirea. Dacă a făcut-o, clar nu ai există cale de întoarcere”, au declarat sursele.„O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac. Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen. Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit”a scris prezentatorul TV.