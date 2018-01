De ce si-a dat demisia Adriana Bahmuteanu din televiziune

Set 2 genti portabile organizator

-Set 2 Geanti portabile Organizator pentru pantofi Shoe Tote\rPachetul cuprinde 2 genti portabile de pantofi Shoe Tote.\rAceasta geanta este utila atat in casa pentru depozitarea si pastrarea in ordine a pantofilor cat si atunci cand plecati in vacanta. I