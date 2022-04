De la ce s-a declansat boala lui Bruce Willis. Totul are legatura cu o intamplare de acum 20 de ani

Anuntul trist a fost facut chiar de familia actorului, dupa ce a fost diagnosticat cu afazie. Conform noilor informatii, boala lui Bruce Willis s-ar fi declansat in urma cu 20 de ani si ar fi fost cauzata de o cascadorie nereusita.Bruce Willis, unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume, a făcut un anunț ce a șocat întreaga industrie cinematografică. Vedeta s-a retras din actorie după ce a fost diagnosticat cu afazie, o boală ce afectează abilitățile congnitive. Boala se poate declansa din cauza tumorilor cerebrale sau boli generative, dar si de traumatisme cranio-cerebrale.Stuart F Wilson, dublura sa la cascadorii ce a avut-o timp de 17 ani, a marturisit ca a observat si el in ultimul timp schimbari in ceea ce priveste comportamentul actorului. S-a gandit ca se intampla ceva cu el, insa nu a putut sa isi dea seama cu exactitate ce este cu el.Colegii de pe platoul de filmare de la ''White Elephant'' au observat că actorul era confuz și adesea întreba membri ai echipei de ce se află acolo.''i", întreba actorul, conform mirror.co.uk