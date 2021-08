Decizia radicala luata de Mr. Pink imediat dupa ce s-a despartit de Monica Gabor. Lovitura dura pentru fosta doamna Columbeanu

Potrivit unor surse apropiate omului de afaceri, citate de playtech.ro, Mr. Pink si-a luat fiul, pe Anthony, si au plecat in China, la mama copilului sau. Pana sa se desparta, Moni si Mr. Pink au locuit intr-o vila de lux in Malibu, pe care asiaticul a platit 3.5 milioane de dolari.Potrivit apropiaților cuplului, Moni și-a dorit să o cunoască pe fosta soție a lui Mr. Pink, in perioada in care formau un cuplu, insa respectiva întâlnire nu a avut loc niciodată. În schimb, asiaticul a vorbit personal cu Irinel Columbeanu, de a cărui vizită și cazare în America el însuși s-a ocupat. Dupa ce mama Monicai Gabor a murit, Mr. Pink i-ar fi promis satenei ca va avea grija de ea toata viata. Mai mult, i-a oferit si un inel cu diamante, in valoare de 7 milioane de dolari.”Mi-a dat un inel, nu unul de logodnă, ci unul cu valoare de jurământ. Mi-a promis că va avea grijă de mine toată viața, așa cum a făcut mama”, a povestit însăși Monica.Acum, casa din Malibu a chinezului se regaseste la vanzare pe site-urile imobiliare. Aceasta este evaluată la 7 milioane de dolari, dublu sumei investite în achiziționarea acesteia. Vila are un living imens și cinci dormitoare, un apartament pentru oaspeți (în care nu a locuit nimeni), șeminee, un bar, pardoseli, o sală pentru saună și spa și o piscină exterioară, fiind mobilată în stil franșuzesc, cu tablouri valoroase pe pereți.