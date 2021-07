Deea Maxer a slabit spectaculos dupa ce a fost criticat dur de fani. Toata lumea a ramas masca acum

A luat insa atitudine si cu ajutorul unei diete a reusit sa slabeasca. Ultima sa aparitie a lasat masca pe toata lumea. Are o silueta de invidiat.„Vara trecută am avut un meci cu haterii de pe Instagram și de pe Facebook, care îmi scriau la pozele mele în costum de baie, pentru că eu niciodată nu m-am ascuns să-mi postez naturalețea pur și simplu, cu poze nefotoshopate, nemodificate, îmi scriau că sunt mamă grasă, dizgrațioasă, eu având atunci vreo 68 de kilograme, nu era ceva exagerat, dar ei mi-au spus că sunt grasă’n momentul respectiv eu mă simțeam bine în pielea mea, singurul factor care a contat a fost faptul că Dinu îmi spunea că am rămas cu kilograme după nașterea Maysei și atunci mi-am dat seama că dacă toată lumea strigă către mine că trebuie să slăbesc, trebuie să o facIar în iarna anului trecut, într-adevăr nu mă mai încăpeau anumite haine pe care îmi doream să le port. Atunci am luat hotărârea să mă ocup și de mine. Timp de 2 luni de zile am făcut în fiecare zi exerciții acasă, date de antrenor, și am reușit să slăbesc atunci, vreo 8 kilograme și să mă tonifiez, că de fapt asta era problema mea, că eram pufoasă, nu grasă”, a declarat Deea Maxer, pentru ciao.roPe langa exercitiile fizice, Deea Maxer a tinut insa si o dieta foarte stricta.„Apoi, ca să mă întrețin cu dieta dată de antrenor și cu exercițiile fizice, evident că am avut și o perioadă în care nu mai țineam cont și am mai luat câteva kilograme, am oscilat tot timpul, iar în ultima perioadă încerc să mănânc doar o dată pe zi, intermitent fasting se numește varianta asta de așa zisă dietă. Să mănânci într-o perioadă a zilei, stabilită de tine, poate fi și în jurul prânzului, între ora 12 și ora 15, de exemplu, să ia o masă și o gustare eventual și în rest, să nu mai mănânci, până a doua zi, la aceeași oră, deci 24 de ore”, a mai spus Deea Maxer.