Delia, insarcinata? Vedeta, surprinsa la o clinica de fertilizare in vitro

Clinica respectiva este specializata doar pe medicina materno-fetala, pe diagnosticul si tratamentul infertilitatii, investigatii si teste de laborator specifice obstetricii si ginecologiei, testari genetice prenatale si postatale, potrivit click.ro.Contactat de click.ro, Razvan Munteanu, sotul Deliei, a confirmat ca un bebelus se afla in planul lor: "In momentul acesta lucram la copil, ne dorim foarte mult, dar nu avem probleme care sa necesite tratamente de specialitate. Poate Delia s-a dus acolo la vreo prietena".Mama Deliei insa, solista de muzica populara Gina Matache, a marturisit intr-o emisiune TV si a dat-o de gol pe fiica ei ca incearca astfel de proceduri. "In tinerete ramaneam insarcinata si daca beam apa, insa Delia nu poate. Iti dai seama ca nu am facut tratamente cum incearca ea acum... si nu se poate, nu vezi? Pe vremea aia nu erau asa, d-astea. S-a saturat si ea sa fie intrebata cand face un copil", a marturisit Gina Matache, in februarie anul trecut, la emisiunea "Rai da’ Buni", de la Antena Stars.