Delia trece prin momente grele. Tatal artistei a fost diagnosticat cu o tumoare la rinichi

Tatal Deliei a stat departe de familia sa si s-a dedicat vietii monahale. In urma cu o luna insa a parasit manastirea in care sta si a venit in Romania pentru a face aceasta operatie.Artista a fost cea care s-a ocupat de toate costurile intervenţiei chirurgicale şi ale spitalizării, în România.Tatăl Deliei a fost externat recent, dar starea lui de sănătate este în continuare şubredă. Părintele vedetei a fost operat la rinichi, intervenţie pe care se pare că ar fi trebuit să o facă de mai mult timp. Mama artistei a fost cea care a făcut dezvăluiri despre operaţia fostului ei soţ, pe care îl îngrijeşte ca un adevărat cadru medicala.a mărturisit Gina Matache, potrivit click.ro