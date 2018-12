Demi Moore e lesbi? Fosta sotie a lui Bruce Willis ar avea o iubita

Stilista pare a fi iubita lui Demi Moore, fiind de origine sarba. Demi a trecut prin experiente neplacute, chiar adeverate drame, si fiind dezamagita de barbatii care au fost in viata ei, a facut o schimbare radicala.Astfel a inceput sa se iubeasca cu femei, iar Masha Mandzuka esate fericita care sta acum lui bratul artistei. Se pare ca relatia dintre cele dureaza de 1 an de zile.In plus, Masha a venit la pachetul cu fetita ei Rumi, in varsta de 2 ani, care s-a atasat extrem de repede de Demi, cele doua crscand-o impreuna.