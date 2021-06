Detalii bomba despre noua iubita a lui Pepe. De cand il curta pe artist

Ceea ce putini stiu insa este faptul ca satena ar fi pus ochii pe artist de foarte mult timp. Relatia lor nu ar fi una noua, ci doar acum au hotarat sa isi asume faptul ca se iubesc. Yasmine este un cunoscut make up artist si l-ar fi tatonat pe cantaret inca din timpul divortului de Raluca Pastrama. Pepe a anunțat separarea de Raluca pe 2 noiembrie 2020. Pe 16 noiembrie, Yasmine punea pe Facebook o primă fotografie cu ea împreună cu Pepe.Celebrul cântăreț spunea, acum o lună, că e doar prieten cu bruneta alături de care a ieșit la restaurant și s-a sărutat în văzul lumii acum.„La mine, viața este viață, ne place tuturor. Suntem invitați, interacționăm cu toată lumea, așa este frumos. Îmi priește distracția. Alături de fata cu care am fost în local nu trăiesc nicio poveste de dragoste. Îmi place cum sunt acum, un bărbat liber. Momentan, nu vreau nicio relație. Sunt cu ea bun prieten și m-a invitat la ziua ei. Atât și nimic mai mult. Normal că ne-am distrat, doar nu suntem sălbatici… Erau mai mulți apropiați, distracția a fost maximă. Acum sper că nu voi fi recăsătorit.Mâine poate voi fi în compania altei fete, poimâne cu alta… Nu înseamnă că am o legătură amoroasă cu ele”, a explicat Pepe. Au urmat alte ieșiri alături de Yasmina, cu care, cum am arătat, se știe de mult timp. Femeia care l-a vrăjit pe Pepe e pe tiparul Ralucăi și al Oanei Zăvoranu în tinerețe.