Detalii de ultima ora despre starea lui Victor Socaciu! A fost internat de urgenta

Se pare ca acum are probleme din cauza rinichilor, dupa ce a suferit anumite complicatii din cauza implantului pe care l-a facut cu mult timp in urma.„Victor a fost internat la Carol Davila, până acum două săptămâni, a avut probleme cu rinchii, niște complicații, cu implantul, din cauza unor medicamente luate pentru alte afecțiuni.I-au curățat rinichii de acele toxine, mi-a zis că i-au făcut un fel de spălare a rinichilor, o procedură care îți salvează viața. Acum, e acasă, slavă Domnului, e bine! Am și vorbit cu el acum trei zile, dar și cu soția lui, pregătim pentru luna noiembrie niște concerte”, a declarat o sursă din anturajul artistului, exclusiv pentru Playtech.