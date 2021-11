Detalii de ultima ora despre starea lui Viorel Lis, dupa ce s-a infectat cu Covid: "Incepuse sa ii atace plamanii"

Acum se pare ca sunt bine, iar Oana a vorbit despre clipele grele prin care a trecut. Ea a povestit ca i s-a facut rau in timp ce era la volanul masinii. A tras imediat pe dreapta pentru ca nu mai putea sa conduca, apoi a sunat la salvare.„Suntem acasă, este incredibil! Viorel doarme acum și vreau să se recupereze. E o minune că am trecut de pragul critic și am ajuns din nou acasă. Viorel are 78 de ani și multe probleme de sănătate. Deja începuse să îi atace plămânii. O formă medie am avut amândoi.Fiecare zi a fost diferită…Viorel și-a amenajat locul de veci pentru că nu știa dacă mai trece peste perioada asta. Noi suntem vaccinați! Asta ne-a salvat de forma gravă. Eu am încredere în medici și nici nu puteam să am eu grijă de el. Am leșinat pe stradă, am vomitat, nu mai aveam voce. Am tras mașina pe dreapta atunci. Eu am stat 9 zile în spital și Viorel 10 zile. Eu în momentul ăsta sunt negativă, dar trebuie să respectăm legea și carantina. Mulțumesc medicilor și asistentelor pentru tot.Îți spun sincer că au fost simptome foarte ciudate. Am chemat salvarea de trei ori înainte să ajungem la spital. Viorel a ajuns greu la spital, cu tensiune 20 și în cărucior cu rotile. Nu am crezut că o să ne revenim….” , a marturisit Oana Lis.