Detalii secrete despre nasterea lui Meghan Markle: suma fabuloasa pe care a platit-o Casa regala

Bebelusul printului Harry si al lui Meghan Markle a fost asteptat cu nerabdare. In cele noua luni, Meghan a spus ca s-a bucurat de tratamente de acupunctura si excursii clinice de wellness, dar si sedinte de hipnoza. Si nu trebuie uitat ca au renovat si casa familiei de la Frogmore Cottage. Astfel, costul celor noua luni de sarcina s-a ridicat la aproximativ un milion de lire sterline.Un prieten apropiat al ducilor a dezvaluit ca pentru camera micutului cei doi au platit 150.000 de lire sterline. Meghan a facut acupunctura cu regularitate inainte de nastere si a vizitat un centru wellness pentru stimularea fluxului sanguin catre uter, costul acestora ajungand la 10,060 lire sterline.Fosta actrita ar fi apelat si la sedinte de hipnoza, care, pe langa controlul respiratiei, metoda se concentreaza pe tehnici precum relaxarea, vizualizarea si atentia pentru gestionarea durerii.De la anuntarea sarcinii, ducesa de Sussex a fost fotografiata in cel putin 75 de tinute. A purtat numai haine create special pentru ea, de designerii preferati, precum Dior, Givenchy si Valentino.Alegerile ei au fost eclectice si scumpe. Cu un amestec extraordinar de stiluri, forme, lungimi, detalii si accesorii, nimic nu a fost previzibil.Suma ar fi de 7 ori mai mare decat cea cheltuita de ducesa de Cambrigde, la ultima sa sarcina.Desi planuise sa nasca acasa, Meghan a nascut la spitalul Porland, unde a mai nascut si Victoria Beckham. Spitalul dispune de o bucatarie de cinci stele, cu o echipa de 13 bucatari care gatesc tot ce doreste pacienta. Mancarea este servita pe platouri de argint, iar in camere exista frigidere pline cu sampanie. Bebelusul doarme intr-un cos de de 3.500 de lire sterline sau intr-un patut cu baldachin.Petrecerea "baby shower" organizata la New York : 386,000 de lire sterlineTimp de sase zile, ducii de Sussex au petrecut in cea mai scumpa suita dintr-un hotel din America, 66.000 de euro pe noapte, alaturi de Serena Williams sau George Clooney si sotia sa Amal.