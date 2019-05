Detalii-soc: ce au gasit politistii in mana lui Razvan Ciobanu

Un apropiat al creatorului de moda sustine ca in momentul in care a fost gasit de politisti, in mana lui Razvan Ciobanu era o tigara. Acesta s-a intrebat cum este posibil ca tigara sa nu fi cazut din mana in momentul in care a avut loc impactul.„Cum este posibil ca el să fie cu ţigara în mână dacă el a fost ricoşat din maşină?”, și-a manifestat bărbatul nedumerirea în timpul emisiunii Agenția Vip de la Antena Stars.Specialiștii invitați de Cristi Brancu și-a spus, la rândul lor, punctul de vedere. „Este imposibil aşa ceva. Este exclus, mai ales că Poliţia a spus că a sărit airbag-ul. Balonul acela de airbag te loveşte direct în faţă. Cu atât mai mult cu cât el nu a avut centura, balonul când s-a deschis, automat mâinile se duc”, au explicat ei.