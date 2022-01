Detalii socante ies la iveala la doi ani de la moartea mezzosoprana Maria Macsim Nicoara: "A fost facut snitel"

Detalii socante ies la iveala la doi ani de la moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoara. Profilierul FBI Mihaela Brooks și avocatul Artin Sarchizian spun ca, de fapt, ca moartea artistei nu ar fi survenit in urma unui accident, ci ar fi fost ucisa cu sange rece. Cei doi vin cu ipoteze cutremuratoare, dupa ce au analizat dosarul si informatiile medicilor legisti.,Vorbind de greșelile procurorilor și anchetatorilor, pot spune că dosarul Mariei Macsim este un dosar de maculatură, o groază de hârtii, declarații, fișe medicale, raport de necropsie, și așa mai departe, și atât! Apoi s-a dat un verdict de accident.Absolut nimeni, dintre anchetatori, dintre procurori, cei care ar fi trebuit să fie interesați să facă lumină în acest caz, nu a făcut o analiză a tuturor actelor care există acolo. Nici din punct de vedere psihologic, nici din punct de vedere criminalistic, nici din punct de vedere medico-legal. Deci îmi fac dosarul pe care se dă un verdict. Este o maculatură. Și cu asta ei și-au făcut treaba!”, a declara Mihaela Brooks, conform spynews.ro Mihaela Brooks sustine ca artista a avut parte de o moarte violenta, iar ranile pe care le avea ar indica ca ar fi fost ucisa.,,Despre expertizele medico-legale îmi permit eu să spun că avem expertize ale unor oameni de știință în domeniu pe care nimeni nu le poate contrazice, științific vorbesc. Tot ceea ce face la cazul acesta și la fiecare caz în parte este pe bază de știință. Ceea ce avem este cu totul în favoarea noastră și eu, personal, spun că mezzosoprana nu a avut niciun accident, a fost ucisă cu sânge rece!Și apropo de această ucidere, prima dată când am preluat dosarul expresia mea a fost: ‘capul ei minge de fotbal’. Un alt specialist, nu am voie să dau numele lor, a spus: ‘creierul ei a fost făcut șnițel’, un alt expert, care este la caz, a spus că ‘a bătut-o până nu s-a mai putut, până a obosit’”, a mai spus aceasta.