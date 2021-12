Dezvaluiri bomba! Nicoleta Luciu, relatie cu Nutu Camataru?

Nutu Camataru a facut dezvaluiri uimitoare in cartea pe care Codin Maticiuc a scris-o despre el. Pe langa numeroase marturisiri din viata sa, acesta a facut dezvaluiri si despre femeile celebre cu care s-ar fi iubit de-a lungul timpului. Una dintre acestea ar fi fost si Nicoleta Luciu.”Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău.N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansează la «Surprize, Surprize!» pentru Andreea Marin și multe altele!Păi Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treaba. Am fost în 2003. Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?!Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, s-a confesat Nuțu Cămătaru din spatele gratiilor.Partea cea mai urâtă a acestei povești din trecut este faptul că la acea vreme Nicoleta Luciu era iubita lui Dinu Maxer, cel cu care a avut o relație de 8 ani (din 1997 până în 2005), iar poveștile cu Nuțu și Sile Cămătaru s-au petrecut în 2003.