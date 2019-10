Diana Bianca: "Cele mai autentice momente de fericire le-am avut in copilarie"

Vă invit și pe voi să îl citiți în rândurile de mai jos.Bună și mă bucur să ne reauzim. :) Eu sunt o persoană optimistă, așa că fac, inevitabil, “bine”. Deși toate viețile noastre sunt un amestec din cel mai sumbru gri și cel mai frumos curcubeu. Trăim pe note contrastante, vieți cu bucurii și încercări, dar altfel nu s-ar putea. Am avut o vara plină de...de toate! Relaxare, vacanțe, dar și reorganizări profesionale, încercări, probleme de rezolvat, concomitent cu începuturi noi și frumoase.Da, absolut, cu toțîi învățăm din exemplul celorlalți. Nu din sfaturi, nu din “morala” primită de la părinți sau alte persoane importante din viața noastră, ci din exemplul lor.Se știe faptul că orice copil va face nu ceea ce îi spune părintele, ci va copia comportamentul acestuia. Acesta este un adevăr absolut, tindem să imităm comportamentele persoanelor care ne plac, pe care le apreciem. Începând de la îmbrăcăminte, comportamente sociale și mai mult, până la convingeri și moduri de a vedea viață. Eu am avut de învățat câte ceva de la toți oamenii cu care m-am întâlnit, în drumul meu. M-au atras mereu oamenii buni, blanzi, cu compasiune pentru tot- alți oameni, animale, natură etc. De la ei am învățat ce este Iubirea. Și sper să continui să învăț și mai departe.De regulă sunt o persoană rezervată, spun greu lucruri din impuls, pe care să le regret. Acum, evident că am pățit și așa ceva. Am regretat uneori că am spus lucruri, alteori că am tăcut și nu le-am spus, am regretat că nu am făcut ceva că unii oameni să nu plece de lângă mine, după cum am regretat și că nu am avut puterea mereu să îi îndepărtez pe cei nepotriviți.Asta chiar e o întrebare grea. Și straniu este faptul că, întâmplător sau nu, mi-am pus și eu această întrebare acum câteva zile.Aș fi nerecunoscătoare dacă aș spune că nu am avut nenumărate momente de fericire, în circumstanțe diferite. Și fericiri diferite, ca natură a lor. Dar, dacă stau bine și mă gândesc, cele mai autentice momente de fericire le-am avut în copilărie. Fericirea de atunci era așa pură, nealterată de “minte”, de calcule, de teamă de eșec sau de suferință. Cred că atunci chiar îmi dădeam voie să fiu fericită total, deplin, fără temerile pe care le am acum, la vârstă adultă. Ei, uite că am devenit, brusc, nostalgică.Fericirea nu e dată niciodată de un loc, de un lucru și nici măcar de alți oameni. E acea stare interioară care te duce până la cer și în care simți că lumea îți aparține, că totul e minunat și te miri cum de nu ai văzut asta, până acum.Vezi, materialul ne omoară! :)) Pentru că dacă nu făceai mențiunea asta, nu m-aș fi gândit la ceva material, în mod cert. Lucrurile materiale le poți avea și le poți, la fel de bine, pierde. Așa că nu pe ele trebuie să te concentrezi, când analizezi ce e “valoros” în viață ta. Sigur că ele contează, ajută, dar nu trebuiesc văzute că scop în sine, pentru obținerea cărora să faci orice. Dimpotrivă, pot fi “instrumente” care să ne dea un plus de confort, să ne ajute pentru a ajunge la adevărată fericire, de care vorbeam.Și că să răspund concret și la întrebare...o casă, asta cred că ar fi.Planuri de viitor...? Aici chiar stau bine! La planuri am excelat mereu! :))Pe plan profesional, am 3 proiecte foarte mari în anul următor și îmi doresc mult să le realizez.În rest, îmi doresc doar să fiu fericită. Fericirea te vindecă de orice, te eliberează de orice. Și mi-aș dori să văd străzile pline de oameni mai puțîn tensionați, stressati, obosiți...și mai fericiți! Poate că e vremea să ne amintim faptul că fericirea este în noi și nu stă în puterea nimănui să îl facă nefericit pe cel ce știe că se vrea fericit!