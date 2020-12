Diana Bianca: "Frumusetea este subiectiva". Interviu in exclusivitate cu vedeta TV

Diana Bianca, frumoasa prezenta blonda din showbiz-ul romanesc este pentru multi o enigma. Diana, prezentatoarea rubricii Cameleoonia din cadrul emisiunii Secrete de Stil de la Prima TV si a emisiunii Interviu WOW de pe wowbiz.ro si-a aratat calitatile inca de cand a intrat pentru prima oara in televiziune, acum mult timp. Diana este o persoana minunată, care ii ajuta pe invitati sa se deschida in fata ei si să le transmita cele mai importante emotii. Prin urmare, am vrut si noi sa o cunoastem mai bine si iata ce a iesit.Este mult spus, dar multumesc. Ca in orice, ai beneficii la pachet cu lucruri mai putin placute. Lumea e invatata sa judece dupa sabloane, probabil ca asa am fost programati social. Exista prejudecata conform careia o femeie cu un fizic placut, sa spunem, sa fie considerata lipsita de inteligenta sau de capacitatea de a construi ceva singura. Cam de asta ma lovesc eu.Si acest lucru se intampla pentru ca oamenilor li se pare imposibil sa realizezi lucruri importante, prin propria ta putere. Au mereu tendinta de a se subaprecia si pe ei insisi. De a crede ca ei nu pot realiza lucruri mari. De a considera ca succesul este ceva rezervat altor persoane si fericirea- ceva ce li se intampla altor oameni. Mereu am incercat sa schimb modul acesta de a vedea lucrurile la cei din jurul meu, pentru ca fiecare dintre noi este cu mult mai mult decat crede ca este si poate cu mult mai mult decat considera ca e in stare.Frumusetea este subiectiva. Niciodata un anumit aspect nu va fi considerat unanim drept frumos sau urat. Percepem totul prin propriile noastre filtre si acesta e motivul pentru care “vedem” diferit ceea ce e in jurul nostru. Chiar daca nu ne dam seama, suntem influentati de experienta trecuta, de esecurile sau succesele pe care le-am avut, de ceea ce ne-au spus parintii in copilarie sau de ceea ce am auzit la prietenii nostri, dupa aceea. Asa ca exista realitatea obiectiva si realitatea pe care o percepem noi- total diferite.Eu as spune ca o femeie trebuie sa faca in viata ei, in general si in modul in care arata, in particular, exact ceea ce o implineste pe ea. Acesta este singurul criteriu dupa care trebuie sa ne conducem alegerile, singurul barometru - gradul de bucurie pe care ni-l provoaca un lucru. Adevarul nostru va fi, mereu, unul personal.Copilaria este varsta magica, varsta tuturor posibilitatilor. Doar in copilarie traim autentic, curat, fara incercarile de a placea celorlalti, de a ne alinia cu “ce trebuie” - incercari care ne epuizeaza, ca adulti.Stiu ca visam sa fiu balerina. E o vocatie a zborului si a libertatii in dans. Si exact asa suntem, cand suntem copii: liberi, cu vise clare si bucurii date de orice lucru mic. Pacat ca uitam asta, cand crestem. Si mai voiam sa fiu regina. Probabil vazusem eu ceva la televizor si ma impresionase. Frumusetea acelei varste este ca nimic nu pare imposibil, deci mi se pare absolut natural si simplu sa fiu regina.Sa fie fericite. Sa traiasca pentru ele. Sa nu treca prin zile si ani de chin, de lupta epuizanta pentru a fi asa cum lumea “spune” ca trebuie sa fie. Sa regaseasca acea inocenta a copilariei si sa aleaga sa ramana in viata lor doar lucrurile care merita. Viata, in esenta ei, este magica. Doar ca noi am uitat asta.