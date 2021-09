Dieta cu care Alina Puscas a slabit 6 kilograme in 9 zile. Cum a reusit

Alina Puscas a slabit anul trecut spectaculos de mult, in timp-record. Prezentatoarea TV a tinut o dieta drastica, iar in 9 zile a reusit sa dea jos nu mai putin de 6 kilograme. Vedeta a aflat de aceasta cura de slabire de la prietena ei Monica Anghel. Pentru a dat rezultate si a ajuns usor la greutatea pe care o dorea, Alina Puscas le-a impartasit si fanilor sau cum a decurs dieta si ce a mancat timp de 9 zile.„Dieta am primit-o de la Monica Anghel, ce o face alternativ cu alte diete de ani de zile. Este evident, dieta primită de la cineva care lucrează cu ea pe partea de greutate de ani de zile. Nu am inventat-o eu! Mi-a dat rezultate excelente, m-am simțit la fel, analizele pe care le fac obligatoriu de câteva zile, sunt perfecte. Nu voi șterge video-ul, pentru că este contul meu și pentru că eu am împărtășit experiență mea care NU este o minciună.”, a scris Alina Pușcaș.Meniul pe zile:3 zile orez fierttrei zile legume fierte la grătar sau legume crude în salate3 zile fructe de orice felApoi reluați acest ciclu până ajungeți la cele 14 zileAveți voie cafea dimineața, dar fără zahăr și lapte. De asemenea, și sportul este foarte important.