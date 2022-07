Dieta cu care Irina Loghin a slabit 4 kilograme intr-o saptamana la 83 de ani

Irina Loghin duce un stil de viata sanatos, iar in urma cu 50 de ani a renuntat la care si a ales sa aiba o dieta bazata mai multe pe verdeturi, fructe sau soia. Foloseste adesea uleiul de masline pentru rutina sa de infrumusetare, in special pe post de demachiant.„Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe, au trecut anii, s-au dus. Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură. Am fost recent la o clinică din Brașov, de detoxifiere. N-am crezut că o să pot rezista. Dar a început de dimineață cu sucuri așa de bine combinate, că nu am avut niciun fel de senzație de foame.Fix din oră în oră ni le dădea acolo. Am fost și cu colega mea, Daniela Condurache, a depășit și ea câteva kilograme.Ne miram seara cum poate să nu ne fie foame, ca acasă, seara ne apuca foamea. A treia zi am început să ne obișnuim, am început să facem plimbări. Au trecut cele șapte zile. Important e cum mă simt, așa cum arăt. Este pentru sănătate. M-am trezit cu patru kilograme lipsă după șapte zile”, a declarat Irina Loghin potrivit wowbiz.ro.