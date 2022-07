Dieta cu care Romanita Iovan a reusit sa slabeasca 24 de kilograme. Alimentele la care a renuntat

”În timpul sarcinii am pus 24 kg. A fost o provocare pentru mine să scap de ele, dar am avut o ambiție de fier. Făceam câte două ore de sport zilnic, o oră cardio și o oră fitness, și așa am reușit în 6 luni. Am consumat întotdeauna cu moderație alimentele care mi-au plăcut. Secretul constă în numărul de calorii. Practic, nu consum mai mult de 1.500 de calorii pe zi. Mănânc fructe de sezon și salate, pește și foarte puțină carne”, a declarat Romanița Iovan, în timpul interviului.”Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint și busuioc proaspăt şi se lasă peste noapte. A doua zi se bea, pe stomacul gol, toată apa respectivă, 750 ml. Dacă ne gândim, de altfel, în istorie, pe perioada pandemiilor, cei bogați erau mai feriți, pentru că ei serveau mâncarea și băutura în servicii din argint”, a mai spus Romanița, pentru VIVA.