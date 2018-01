Dieta expres dupa sarbatori. Invata de la Nicoleta Luciu cum sa dai jos pana la 30 de kilograme

Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.o portie de supa de puio portie de supa de pui. In cazul in care inca mai simti nevoia de mancare, mai poti mananca si o a treia portie de supa.Dupa aceasta dieta, este recomandat sa tii un regim alimentar cat mai sanatos. Asadar, trebuie sa elimini din meniucarbohidratii, ceaiurile, cafeaua, alcoolul si bauturile carbogazoase. De asemenea, redu dimensiunile portiilor si prepara-ti o salata de legume la finalul fiecarei zile. Daca vrei sa accelerezi arderile, poti condimenta compotul de mere si cu putina scortisoara.