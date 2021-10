Din ce a ajuns sa traiasca Printul Cristea. Banii abia ii mai ajung dupa ce a dat faliment cu afacerea lui

”Sunt bine, sănătos, am ieșit din lumea mondenă și m-am liniștit. Nici nu am mai urmărit showbizul autohton. M-am retras și sunt liniștit. Ca și în cariera sportivă, fac totul din pasiune. Dacă faci din pasiune, din dragoste pentru ce faci, zic eu că ies lucruri foarte frumoase. Mă concentrez pe această afacere”, a declarat ”prințul” cu ceva ani în urmă.Nu a avut însă noroc cu noua sa afacere. La scurt timp după ce a lansat prima colecție de costume bărbătești a și pus lacătul pe ușă.Potrivit unor surse din anturajul jucătorului, singura activitate din care mai reușește sa faca cativa lei sunt pariurile sportive."Face bani din pariuri, joacă foarte mult. Din asta se întreține. Însă, nu câștigă mereu, motiv pentru care este mereu la limită cu banii. Își petrece destul de mult timp cu fiica lui, Rania, de care este foarte apropiat. Nu este mulțumit deloc de statutul său financiar și profesional. Mai ține legătura cu câțiva colegi din fotbal, printre care se numără și Adrian Mutu, dar nu a reușit să prindă vreun post în staff-ul vreunei echipe”, au spus surse din apropierea fotbalistului în urmă cu un an.