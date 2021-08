Din ce se intretine Monica Gabor acum! S-a intors in America, desi s-a despartit de Mr. Pink

Monica Gabor s-a intors in America, dupa ce o buna perioada a stat impreuna cu sora ei, Ramona, in Dubai. Cele doua au calatorit, s-au distrat si au profitat din plin de perioada in care s-au reintalnit. Mai mult, exista zvonuri ca Monica s-ar fi despartit de iubitul sau milionar, insa ea nu a oferit nicio informatie clara asupra separarii.Mai mult, de cateva zile, Monica s-a intors in America si, imediat ce a ajuns, s-a fotografiat impreuna cu fiul lui Mr. Pink, Antony, si a pus rapid imaginea pe retelele de socializare. Toată lumea a crezut că s-a împăcat cu afaceristul chinez, iar surse din anturajul ei au întărit această idee.Pe de altă parte, însă, alte surse citate de Playtech.ro susțin că Monica Gabor locuiește cu fiica ei, Irina, într-un apartament din Beverly Hills, ce a fost achiziționat printr-o companie a asiaticului, la care ea era acționară, de unde românca nu-și mutase niciun bagaj înainte de a pleca în vacanță. În prezent, neavând un job stabil, Moni se pare că trăiete din economii. Conștientă însă că acestea se vor epuiza, la un moment dat, vedeta și-ar fi propus să devină o cunoscută femeie de afaceri, peste Ocean.