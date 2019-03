Dj Pagal, desfigurat dupa o saptamana de coma

Acesta si-a revenit acum, insa este de nerecunoscut. DJ Pagal, aflat in Ibiza, le-a transmis fanilor sai un mesaj de pe patul de spital. Bărbatul cu care Cosmina Păsărin s-a iubit în 2008, a mai primit o șansă de la viață.„Este o zi minunată și am o viață nouă, pe care o voi aprecia la maxim. Dumnezeu există! Vreau să le mulțumesc tuturor prietenilor și oamenilor care s-au gândit la mine în acestă perioadă. Vă promit că, pe viitor, o să dau ce-i mai bun din mine. Realitatea este că am supraviețuit și pentru că v-ați gândit, v-ați rugat pentru mine”, spune Pagal, care s-a mutat în Ibiza să mixeze în cele mai cunoscute cluburi de acolo. „Nu am scris acestă postare pentru aprecieri, vreau doar să subliniez că trăiesc și datorită faptului că Sorana, fosta mea soție, Maia, fetița mea, și mama mea au fost lângă mine, la spital și asta m-a ajutat enorm”, a mai răspuns el fanilor.