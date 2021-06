Doliu in lumea filmului. Actrita ucisa de o trotineta electrica

Este doliu in lumea filmului. Actrita Lisa Banes a murit, cunoscută pentru rolul său din filmul ”Gone Girl”, a murit, a anuntat un purtator de cuvânt al poliției.Vedeta era internata de 10 zile in spital in stare grava dupa ce a fost accidentată de o trotinetă electrică lângă centrul cultural Lincoln Center.In urma acestui accident, actrita a suferit un traumatism cranian după ce a lovită cu mare viteză de motocicleta care a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Autorul incidentului grav a a fugit atunci de la fața locului.“Suntem cu inima frântă în urma morţii tragice şi lipsite de sens a Lisei. A fost o femeie plină de spirit, de gentileţe, de generozitate şi dedicată muncii sale, pe scenă sau în faţa camerelor de filmat, dar şi mai mult soţiei sale, familiei sale şi prietenilor ei”, a declarat agentul ei, David Williams, citat de NBC.