Doliu in muzica romaneasca. A murit veteranul muzicii pop-rock din Romania

Veteranul Dragos Vasiliu, fost component al trupei Mondial, care a facut furori acum multi ani in Romania, s-a stins din viata. A fost chitarist si compozitor si a iubit fiecare secunda in care era pe scena. Piesele lui, si ale trupei totodata, au inspirat mii de tineri si nu numai, grupuri muzicale si artisti de tot felul.Trupa Mondial a fost foarte iubita si apreciata, lasand amintiri nemuritoare in urma prin piesele lansate. Trupa Mondial s-a lansat la un an dupa ce Nicolae Ceausescu a preluat puterea in Romania. In doar cativa ani, a reusit sa isi face un nume, reusind sa reprezinte tara in turneele din afara granitelor.