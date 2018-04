Dorian Popa l-a ajutat pe Mihai Nae, cel mai titrat dresor canin al momentului, sa slabeasca 12 kg in 2 luni!

Cel mai bun exemplu este lucrul cu Mihai Nae, dresorul animalelor de companie ale vedetelor care, la indicatiile lui Dorian, a slăbit 12 kg în 2 luni! Mihai Nae dresează câini de când avea 14 ani, iar acum este unul dintre cei mai buni instructori canini de la noi din țară. Dorian Popa îl ajută pe instructorul canin la sală, ii arata cum să se mențină dupa ce a scapat de kilogramele in plus, dar și câteva exerciții esențiale pentru grupele de mușchi.“Am foarte multi prieteni, insa pot spune ca unul dintre cei mai buni este Dorian Popa. Avem multe in comun. Este un mare iubitor de animale – urmeaza sa-si ia caine imediat nce se va muta la noua lui casa, clar un iubitor de muzica si evident un sportiv extraordinar. Cand merg cu Dorian la sala simt ca nu mai suntem prieteni si ca suntem mai degraba profesorul cu elevul. E greu sa te tii la antrenament dupa Dorian. Antrenamentele pe care le face el sunt extrem de complicate. Este bine sa fii foarte atent daca iti explica de doua ori un exercitiu, pentru ca sigur a treia oara nu iti mai da nicio explicatie. Eu am reusit datorita exercitiilor si sfaturilor lui sa dau jos 12 kg in 2 luni. Imi amintesc ca intr-o perioada mergeam la sala in gaşcă, alaturi de Jimmy Dub si de What’s Up. Insa pe parcurs Dorian a ajuns tot singur la sala pentru ca, repet, e greu sa tii pasul cu el. Ma bucur ca m-a primit si m-a convins sa merg constant la sala, ma simt mult mai bine de cand am inceput sa fac sport!”, marturiseste dresorul canin Mihai Nae.