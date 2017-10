Draga Olteanu Matei isi sarbatoreste astazi ziua de nastere: "As fi preferat sa mor"

Cea mai mare suferinta a Dragai Olteanu-Matei este disparitia sotului sau, alaturi de care a avut o casnicie cum unii doar viseaza. Timp de 44 de ani, ea si medicul Ion Matei au fost fericiti unul langa altul, iar de cand sotul ei a murit, actrita nu isi mai gaseste linistea. Cei doi s-au casatorit in 1968, iar mariajul lor a fost exemplar.Desi au trecut 3 ani de la nefericitul eveniment, iar ranile ar fi trebuit sa se mai inchida, actrita a dezvaluit ca trece prin momente extraordinar de grele si doar moartea ii va alina chinul.“Sunt suparata. Supararea asta nu va trece niciodata. O sa moara odata cu mine. Va spun sincer ca as fi preferat sa mor si eu odata cu el. Daca exista o mare dragoste, cum am trait eu, ti se pare ca nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiti. Nu a existat niciun secret al longevitatii. Exista oameni destepti si oameni tampiti. Oamenii destepti se inteleg bine intre ei pana la batranete, isi descopera unul altuia motive de admiratie, lucrurile se incheaga in asa maniera incat unul fara celalalt nu poate sa faca nimic. Asta e dragostea profunda care incepe din tinerete cu atractia fizica si se continua cu iubirea. Ajungi sa il iubesti pe celalalt cu toata fiinta ta, respiri odata cu el, plangi odata cu el, razi odata cu el... Asa a fost viata noastra”, a povestit Draga Olteanu-Matei, pentru ziarulring.ro. “ Nu va mai ocupati de o baba vaduva care si-a trait traiul" Stabilita la Piatra Neamt, actrita a povestit ca in viitorul apropiat nu are niciun plan deoarece nu are de gand sa “il faca pe Dumnezeu sa rada”, ba, mai mult, face un apel prin care roaga publicul sa-si indrepte atentia catre generatia tanara: “Toata lumea se intreaba unde e generatia tanara. Da' de ce generatia tanara nu face nimic? Ba da, face, doar ca nu este atat de promovata cum am fost noi. Nu merit eu sa fiu bagata in seama, nu sunt un om atat de important. Presa si publicul trebuie sa-si indrepte atentia catre generatia tanara. Trebuie sa va ocupati de oamenii din generatia dumneavoastra. Nu va mai ocupati de o baba vaduva care si-a trait traiul, si-a mancat malaiul. Da, las ceva in urma mea... Am facut-o cu toata inima si le multumesc tuturor celor care m-au primit in casele lor”.Citeste mai multe pe: http://monden.acasa.ro/vedete-din-romania-320/draga-olteanu-matei-la-84-de-ani-as-fi-preferat-sa-mor-si-eu-216082.html#ixzz4wQtVJiy0