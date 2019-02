Dragos Bucur se intoarce la Pro TV. Ce emisiune va prezenta

Prezentatorul revine cu forțe proaspete la “Visuri la cheie“ și este pregătit să le readucă zâmbetul pe buze oamenilor.“Visuri la cheie reprezintă unul dintre cele mai dragi proiecte în care am fost implicat și mă întorc cu foarte mult entuziasm. Aveam nevoie de o pauză, pentru a petrece mai mult timp cu Dana și cu familia noastră, pentru a călători împreună, dar și pentru a mă putea dedica proiectelor mele de film. A fost un an în care am descoperit locuri și lucruri noi, în care am cunoscut oameni extraordinari, iar acum sunt pregătit să revin în televiziune, la Visuri la cheie. Le mulțumesc tuturor celor care au avut mereu încredere în mine și le mulțumesc foarte mult colegilor. Mă întorc cu gânduri bune și cu mult entuziasm în proiectul care mi-a fost întotdeauna aproape de suflet.‘, a declarat Dragoș Bucur, potrivit Viva.ro.“A fost o onoare să prezint un sezon Visuri la cheie în locul lui Dragoș, căruia îi spun: Bine ai revenit! A fost o experiență superbă și sunt fericit că am putut, împreună cu echipa, să contribui la schimbarea vieților unor oameni în bine”, a declarat actorul Corneliu Ulici, cel care a prezentat sezonul cinci “Visuri la cheie“.