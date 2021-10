Dragos Patraru are Covid: "La cat de rau imi e de trei zile, nu cred ca as fi trecut prin boala asta fara vaccin''

Emisiunea Starea Naţiei va continua la Prima TV, dar cu un alt prezentator. Este vorba despre Ştefania Cîrcu, cea care i-a ţinut locul lui Pătraru în luna august, cu ediţii de vacanţă, informează Paginademedia.ro.”Oficial: Dragoş Pătraru are Covid, astfel că podcasturile din săptămâna 11-17 octombrie sunt anulate şi, foarte important, Ştefania Cîrcu va prezenta Starea Naţiei în această perioadă. De la aceeaşi oră: 22:30”, au anunţat producătorii Starea Naţiei pe contul de Facebook al emisiunii.„Neoficial: Valul 4 este o conspiraţie a iluminaţilor. În august, ei erau în concediu, aşa că l-au infectat acum pe Pătraru ca să o poată vedea şi ei la treabă pe Ştefania.”Într-un comentariu postat pe pagina de Facebook a emisiunii, Dragoş Pătraru a confirmat că are COVID, precizând că „la cât de rău îmi e de trei zile, nu cred că aş fi trecut prin boala asta fără vaccin”. „Mulţumesc pentru vorbele frumoase, promit să fiu bine. Constat cu regret că încă pot respira fără ajutor oameni care când aud de cineva că are COVID spun: «dar parcă era vaccinat!». Înţelegem că vaccinul nu garantează că nu iei COVID, ci te ajută să nu mori dacă îl iei sau rămânem aceiaşi ignoranţi needucaţi ai Europei?”, a scris Dragoş Pătraru