Drama Mariei Carneci: prin ce suferinte a trecut alaturi de sotul sau

Barbatul cantaretei suferea de ani buni de cancer la colon. Acesta a urmat numeroase tratamente si a suferit mai multe interventii chirurgicale, insa in cele din urma organismul sau a cedat in fata bolii crunte.In varsta de 65 de ani, Romulus Petrescu o iubea enorm pe Maria Carneci si era nedespartit de aceasta, chiar daca nu ii placea sa se afiseze public. El a preferat sa ii fie mereu alaturi, insa fara sa se implice in viata artistica si publica a cantaretei. In urma cu cateva luni, sotul Mariei Carneci a suferit o interventie chirurgicala, pentru a-si rezolva problemele de care suferea de ani buni. Din pacate insa, chiar daca medicii si-au dat toata silinita, boala avansase prea mult.”A suferit enorm. S-a luptat cu boala, şi-a dorit să trăiască. Era fericit cu familia lui şi voia să se mai bucure de ei, dar Dumnezeu l-a luat la el. Romulus a avut un cancer de colon. Avea dureri îngrozitoare, dar nu s-a plâns. A fost un om bun şi pe Maria a iubit-o enorm”, a spus o sursă din preajma familiei sale pentru click.ro. Soţul cântăreţei a lăsat în urmă un gol imens în sufletele celor dragi. Artista vorbea mereu cu drag despre familia ei şi se considera o femeie norocoasă pentru faptul că avea alături de ea un bărbat care o încuraja în cariera sa şi o iubea necondiţioant.