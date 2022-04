Drama prin care a trecut Dan Bittman. Cu ochii in lacrimi a trebuit insa sa urce pe scena

Invitat recent in podcastul gazduit de Mihai Morar, Dan Bittman a vorbit despre cele mai grele momente din viata sa. Artistul a marturisit ca a suferit enorm cand si-a pierdut parintii. Tatal sau a murit chiar in noaptea de Revelion, in anul 2012, iar el a fost nevoit sa urce pe scena in acea seara si sa sustina trei spectacole., a povestit Dan Bittman, în cadrul Podcast-ului „Fain & Simplu'